Ostapenko fertigt Alexandrowa im Linz-Finale ab

Das Traumfinale bei den "Upper Austria Ladies" war eine einseitige Angelegenheit: Die topgesetzte Jelena Ostapenko hat das Endspiel des WTA500-Tennis-Turniers von Linz klar gegen die Nummer zwei, Jekaterina Alexandrowa aus Russland, gewonnen. Die Lettin brauchte nur 70 Minuten für den 6:2,6:3-Erfolg. Nach ihrer Finalniederlage 2019 kann Ostapenko nun Linz auf ihrer Sieges-Visitenkarte anführen. Alexandrowa verlor hingegen wie 2018 auch ihr zweites Endspiel in Oberösterreich.

Die 26-jährige Ostapenko startete aggressiv ins Match und übernahm sofort das Kommando, Breaks zum 3:1 und 6:2 führten nach nicht einmal einer halben Stunde zum Gewinn des ersten Satzes. Auch danach kam ihre Gegnerin kaum in die Partie: Alexandrowa, der ihr mehr als dreistündiges Halbfinale gegen die Kroatin Donna Vekic vom Samstag noch in den Beinen steckte, gab ihr Service zum 1:3 ab. Im Anschluss blieb Ostapenko bei eigenem Aufschlag ungefährdet und verwandelte ihren dritten Matchball.

Turnierdirektorin Sandra Reichel zog unterdessen am Sonntag eine positive Bilanz. "Das war die 33. Auflage - und das erste Turnier als zweithöchste WTA-Kategorie. Von dieser Woche bin ich überwältigt, alle unsere Erwartungen wurden übertroffen." Man habe das Turnier-Upgrade in allen Bereichen gespürt, so Reichel die von Weltklasse-Matches sprach und die die Siegerin lobte. "Trotz Australien-Jetlag hat Jelena hier sofort alles gegeben."