Oskar-Morgenstern-Medaille ging an Starökonom Thomas Piketty

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien hat den französischen Starökonomen Thomas Piketty am Mittwoch mit der Oskar-Morgenstern-Medaille geehrt. Piketty gilt als führender Experte in den Bereichen der historischen und aktuellen Entwicklung der Eigentums- und Vermögensverteilung sowie sozialer Ungleichheit. Mit seinem Monumentalwerk "Das Kapital im 21. Jahrhundert" wurde er auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Es sei ihm eine Ehre, die Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen, sagte Piketty in seiner Dankesrede. Dabei lobte er den österreichischen Universitätsstandort für seine Offenheit und seinen sozialen, inklusiven Zugang. Österreich demonstriere, dass es möglich sei, hochqualitative Bildung für eine breite Bevölkerungsschicht anzubieten, so Piketty, der im Anschluss an die Verleihung einen Vortrag zu seinem im Vorjahr erschienenen Buch "A Brief History of Equality" hielt.