Oscar von Eric Pleskow bekommt Ehrenplatz im Metro Kino

Die Oscar-Statuette, die der legendäre Hollywood-Produzent und langjährige Präsident der Viennale, Eric Pleskow, für den Film "Amadeus" (bester Film) erhalten hat, bekommt einen Ehrenplatz im Wiener Metro Kinokulturhaus. Die Auszeichnung wird dauerhaft in einer Vitrine neben dem Eingang zum Eric-Pleskow-Saal ausgestellt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Anlässlich des 100. Geburtstages des 2019 verstorbenen Produzenten ehren ihn das Filmarchiv Austria und die Viennale am Mittwoch mit einer Gala, zugleich Auftakt einer umfassenden Retrospektive, die sich Pleskows bedeutendsten Filmproduktionen widmet. Pleskow zählt zu den erfolgreichsten Produzenten der Filmgeschichte.

Geboren am 24. April 1924 in Wien, musste Pleskow 1939 vor den Nazis in die USA fliehen. Als junger Offizier kehrte er nach Europa zurück, mit dem Ziel, die Bavaria Studios in München und damit die europäische Filmindustrie wieder aufzubauen. 1951 wurde Pleskow Europachef des US-Filmstudios United Artists, ein Posten, den zuvor Charlie Chaplin inne hatte. Mit zahlreichen Oscar-Auszeichnungen u.a. für "Einer flog übers Kuckucksnest", "Rocky" und "Der Stadtneurotiker" avancierte Pleskow zu einem der erfolgreichsten Filmproduzenten in den USA.

1978 gründete Pleskow die Produktionsfirma Orion Pictures, wo er als CEO an Erfolgen wie "Amadeus", "Platoon", "Der mit dem Wolf tanzt" und "Das Schweigen der Lämmer" beteiligt war. Diese Filme allein brachten ihm als verantwortlichem Produzenten 36 Oscars ein. Auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb Pleskow der Filmwelt verbunden und wurde 1998 zum Präsidenten der Viennale ernannt.