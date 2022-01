Oscar Isaac präsentiert sich erstmals als "Moon Knight"

Ein erster Trailer zu der neuen Marvel-Serie "Moon Knight" zeigt US-Schauspieler Oscar Isaac (42, "Dune", "Star Wars") in seinem neuen Superhelden-Gewand. Die Serie über den gleichnamigen Helden soll ab 30. März 2022 auf dem Streamingdienst des Unterhaltungsriesen Disney zu sehen sein, hieß es unter dem knapp zweiminütigen Clip, der am Dienstag auf YouTube veröffentlicht wurde.

Einer Ankündigung von Marvel im Mai 2021 zufolge soll die Hauptfigur an einer dissoziativen Identitätsstörung leiden. "Ich kann den Unterschied zwischen Leben und Träumen nicht unterscheiden", heißt es in dem Trailer. Die teils actionreichen Szenen untermalen diesen Satz. Zu sehen ist in dem Clip auch Schauspieler Ethan Hawke, der eine Art Sektenführer spielt.