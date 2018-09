Ortsvorsteher Edmund Jenny feierte seinen 80er

Bings. Der rüstige und aktive Ortsvorsteher Edmund Jenny lud zu seinem 80er Fest in den Davennasaal.

Gerne folgten seine Familie, Verwandte und alle Obleute der Ortsvereine der Einladung und ließen den Jubilar hochleben. Die Harmoniemusik Stallehr – Bings – Radin spielte ihrem Ehrenmitglied und aktiven Musikant natürlich ein Geburtstagsständchen und stellte sich in den Kreis der Gratulanten ein. An diesem Abend tauschte Edmund Jenny seinen Bass gegen den Taktstock und durfte mit seiner Frau Edeltraud jeweils einen Wunschmarsch dirigieren. Anschließend wurde zusammen gebührend gefeiert und so manche Anekdote erzählt und gelacht. SW