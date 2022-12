Ortlechner rechtfertigt Schmid-Aus als Austria-Trainer

Ungeachtet des nun eingetroffenen "Riesenerdbebens" hat sich die Wiener Austria von Trainer Manfred Schmid am Montag getrennt. Manuel Ortlechner rechtfertigte am Tag danach den Richtungsschwenk mit fußballinhaltlichen Auffassungsunterschieden. "Klaro wollen wir zukünftig noch viel mehr Elemente sehen, wenn es darum geht, Bälle zu jagen, höher anzulaufen, generell, wie aktiv wir das Spiel anlegen wollen", sagte der Sportdirektor des Bundesligisten bei Sky Sport Austria.

Der aktuelle Kader der Violetten sei dafür geeignet, so Ortlechner. "Wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass die Mannschaft das kann." Damit dürfte sich die Austria künftig ungeachtet ihrer historisch anders gewachsenen Spiel-Kultur am von Ligakrösus Salzburg und dem ÖFB-Team vorexerzierten Pressing-Fußball orientieren. Ein diesbezügliches Faible brachte Investor Jürgen Werner von Linz mit nach Favoriten.

"Die Führung der Austria hat sich entschlossen, in Zukunft eine bestimmte Art von Fußball sehen zu wollen. Das ist absolut in Ordnung, aber dafür bin ich nicht der richtige Trainer, weil ich nicht mit voller Überzeugung dahinterstehe", hatte sich Schmid schon am Montag via Club-Aussendung geäußert. "Am Ende haben wir gemerkt, es geht sich nicht mehr aus", begründete Ortlechner.