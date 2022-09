Orthopädie-Schuhwerkstatt neu in der Schlossbergstraße

Seit Anfang Monat betreibt Laurin Salzgeber aus Göfis seine eigene Orthopädie-Schuhwerkstatt im Innenhof der Firma Pfanner in der Hohenemser Schlossbergstraße 13.

„Mit der neuen Schuhwerkstatt im Herzen unserer Innenstadt rundet Laurin Salzgeber das einzigartige, nachhaltige Angebot im Bereich Mode in Hohenems perfekt ab. Wir sind sehr froh und stolz, einen so jungen und engagierten Unternehmer in der Stadt zu haben. Die Leidenschaft und das Funkeln in den Augen sind wahrlich ansteckend, um anzupacken und die bunte Landschaft an liebevollen, inhabergeführten Geschäften weiterzuentwickeln und auszubauen“, zeigen sich die Stadtverantwortlichen begeistert.