Orlando setzt MLS-Siegesserie auch dank Kara-Tor fort

Kara ist in der MLS weiter in Torlaune

Kara ist in der MLS weiter in Torlaune ©APA/ROBERT JAEGER

Kara ist in der MLS weiter in Torlaune ©APA/ROBERT JAEGER

Orlando City ist in der Major League Soccer (MLS) auch dank Ercan Kara weiter auf der Siegerstraße. Österreichs Fußball-Teamstürmer erzielte am Mittwoch beim 3:2 seines Teams gegen die Seattle Sounders per Elfmeter zum 2:2 (68.) sein neuntes Saisontor und untermauerte sein Standing als treffsicherster Angreifer seiner Mannschaft. Zum vierten Mal in Folge fuhr Orlando drei Punkte ein, zum dritten Mal en suite fiel der entscheidende Treffer erst in der 89. Minute oder später.

Orlando ist mit 42 Punkten nach 28 Spielen das fünftbeste Team in der Eastern Conference und liegt daher auf Play-off-Kurs.