Original-Weltraumfotos unter dem Hammer

Weltall-Fotos von den Anfängen der Raumfahrt werden ab 20. Juni vom Auktionshaus Ketter Kunst online versteigert. Die 377 Originalaufnahmen aus der Sammlung von Victor Martin-Malburet aus Paris entstanden zwischen 1958 und 1972. Berühmte Astronauten wie John Glenn, Buzz Aldrin oder Neil Armstrong hatten sich gegenseitig fotografiert ebenso wie die atemberaubenden Blicke auf Mond und Erde.

Viele der Aufnahmen im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA sind ikonisch, etwa der Fußabdruck im Staub des Mondes. Das Auktionshaus Ketterer Kunst in München spricht vom künstlerischen Erbe der Pioniere im All: "Die Fotos halten den Moment fest, in dem Science Fiction Realität wird".