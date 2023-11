Original von "Tim und Struppi" für 120.000 Euro versteigert

In einem Pariser Versteigerungsduell zwischen Tim und Struppi einerseits und Asterix andererseits haben die ersten beiden gewonnen: Eine Originalseite des Bandes "Kohle an Bord" des belgischen Zeichners Hergé habe am Donnerstagabend für 120.000 Euro den Besitzer gewechselt, teilte das Auktionshaus Daniel Maghen am Freitag mit. Ein Original einer Seite aus dem Asterix-Band "Die Lorbeeren des Cäsar" kam knapp dahinter auf einen Preis von 113.500 Euro.

Der bisherige Höchstwert für eine Zeichnung des Asterix-Zeichners Albert Uderzo liegt bei 1,4 Millionen Euro. Dabei handelte es sich um das farbige Titelblatt des Albums "Tour de France", das 2017 für diese Summe versteigert worden war.

Im Jänner 2021 hatte eine Zeichnung des Tim-und-Struppi-Zeichners Hergé von 1926 für den Titel des Bandes "Der Blaue Lotus" für 3,2 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Am Samstag sind beim französischen Auktionshaus Artcurial weitere Sammlerstücke aus der Comicwelt zu haben, darunter auch alte Postkarten und Figuren.