Original Broadway Musical "Chicago" gastiert 2019 in Linz

Das Musical "Chicago" in der englischsprachigen Originalproduktion kommt als Sommergastspiel 2019 an das Linzer Musiktheater. Es wird in Österreich nur in der oberösterreichischen Landeshaushauptstadt für drei Wochen gespielt. Der Vorverkauf für Linz ist angelaufen. Premiere ist am 17. Juli, teilte das Landestheater mit.

Das preisgekrönte Broadway Musical mit der Musik von John Kander und den Gesangstexten von Fred Ebb zählt bis heute mehr als 31 Millionen Besucher in 36 Ländern sowie 30.000 Vorstellungen. Außer in Linz gastiert die Produktion nächsten Sommer noch in Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin.

(S E R V I C E – “Chicago”, 17. Juli bis 4. August 2019, Dienstag bis Freitag 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag 14.30 und 19.30 Uhr im Großen Saal des Musiktheaters am Volksgarten, Karten unter ).