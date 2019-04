Orgelklänge zum Marktbesuch

Ab 4. Mai startet die Reihe „Orgelmusik zum Dornbirner Markt“ in der Pfarrkirche St. Martin.

Dornbirn. Zu einem frühlingshaften Marktbesuch gehört ab nächster Woche auch wieder ein Abstecher in die Stadtpfarrkirche. An acht Samstagen im Mai und Juni wird während der Marktzeit am Samstag jeweils 30 Minuten lang an der großen Behmann-Orgel unterhaltsame und vergnügliche Orgelmusik gespielt Den Auftakt gestaltet der „Hausorganist“ Rudolf Berchtel mit einem „heroischen“ Stück von César Franck und der mitreißenden Ouvertüre zur Oper „Die Fledermaus“ von Johann Strauß. Beim zweiten Konzert spielt der Organist von Kreuzlingen, André Simanowski, englische und französische Musik.