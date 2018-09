Orgelfestival feiert doppeltes Jubiläum

Zum 25. Mal findet die „Symphonische Orgelkunst“ an der 90 Jahre alten Behmann-Orgel statt.

Dornbirn. Die große Behmann-Orgel in der Dornbirner Stadtpfarrkirche St. Martin ist 90 Jahre alt! Sie ist die größte Orgel Vorarlbergs, seit 1928 unverändert erhalten und somit ein einzigartiges Zeugnis dieser Orgelbauepoche. „Mit ihren 72 Registern hat sie eine große Palette an Klangfarben und ist ein ideales Instrument zur Wiedergabe romantischer Orgelmusik und für Improvisationen. Zudem findet das Orgelfestival in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Es gilt somit, gleich zwei Jubiläen zu feiern“, erläutert Stadtorganist und Festival-Organisator Rudolf Berchtel. Zu diesem Anlass sind zwei großartige Organisten aus London und Paris in Dornbirn zu Gast.