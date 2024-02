Orgel-Fasching in der Herz-Jesu-Kirche in Bregenz

Am Rosenmontag, dem 12. Februar 2024, findet um 19.30 Uhr eine ganz besondere Faschingsveranstaltung in der Herz-Jesu-Kirche in Bregenz statt.

Mit Helmut Binder beschwingt ins Faschingsfinale

Der Orgel-Fasching in der Bregenzer Herz-Jesu-Kirche hat bereits Tradition. Die närrische Zeit macht auch vor den Kirchentüren nicht Halt. Der Herz-Jesu-Organist Helmut Binder entlockt am Rosenmontag der großen Behmann-Orgel Beschwingtes und Amüsantes: Keine Tulpen aus dem Norden, keine Primeln aus dem Westen und keine Rosen aus dem Süden, dafür der Strauß´sche Dorfgeschichtenwalzer. Ansonsten erwartet Sie, wie immer, ein ungestümes Herumhupfen zwischen Jahrhunderten und Stilen. Eine ideale Gelegenheit, besondere “Orgel-Luft” zu schnuppern.

Quelle: Musik in Herz-Jesu

Übertragung auf Großleinwand

Neben dem akustischen Eindruck im mächtigen Kirchenraum ergibt sich für die Besucher auch eine optische Dimension. Der Filmclub Bludenz überträgt den Künstler an der Orgel wie jedes Jahr qualitativ hochwertig auf eine Großleinwand, gut sichtbar für das Publikum!

Verbesserte Akustik

In der Herz-Jesu-Kirche in Bregenz wurde die Akustik des Kirchenraums durch konkrete bauliche und technische Maßnahmen verbessert. Dazu wurden Lehnen und Sitzflächen mit schalldämmendem Material ausgestattet, was gleichzeitig den Sitzkomfort erhöht. Auch an den Wänden sind Absorber angebracht, die den Nachhall reduzieren. Überzeugen Sie sich selbst beim traditionellen und unterhaltsamen Faschingskonzert mit Helmut Binder an der großen Orgel.

Eintritt Erwachsene: 17 €

Eintritt ermäßigt: 12 € (für Mitglieder Musik in Herz-Jesu und Jugendliche bis 19 Jahre)

Eintritt für Kinder bis 15 Jahre: frei!

Weitere Informationen und Detailprogramm auf der Website www.musikinherzjesu.at oder unter www.facebook.com/musikinherzjesu