ORF-"Sommerkabarett" startet mit Seidls "Sonntagskinder"

Sonntagskinder bringen Freude, heißt es. Kabarettist Gery Seidl, an einem Sonntag geboren, nahm dies 2017 als Anlass für sein Programm "Sonntagskinder". Mit Themen vom Familienurlaub bis zu Hasspostern überzeugte er die Kritiker: Die "Wiener Zeitung" sah ihn "in Hochform", der "Kurier" bescheinigte Seidl "Intelligenz, die Lachen provoziert". "Sonntagskinder" startet das ORF-"Sommerkabarett".

Ab 13. Juli zeigt ORF eins jeden Freitag um 20.15 Uhr das Kabarettprogramm eines österreichischen Künstlers. Dem Auftakt mit Seidl folgen Gernot Kulis (“Kulisionen (1) und (2)” am 20. und 27. Juli), Clemens Maria Schreiner (“Immer ich” am 3. August), die Comedy Hirten (“In 80 Minuten um die Welt” am 10. August), Alex Kristan (“Jetlag” am 17. August), Tricky Niki (“PartnerTausch” am 24. August), Lukas Resetarits (“70er – leben lassen”am 31. August) und Klaus Eckel (“Zuerst die gute Nachricht” am 7. September).