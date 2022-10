ORF sendet nun aus der Hugo-Portisch-Gasse

Die im Vorjahr verstorbene Journalistenlegende Hugo Portisch ist nun im Straßensystem Wiens verewigt. Denn ein Abschnitt der Würzburggasse vor dem ORF-Zentrum am Küniglberg im 13. Wiener Gemeindebezirk wurde nach ihm benannt. Der ORF sendet damit fortan aus der Hugo-Portisch-Gasse 1. Andere Anrainer sind von der Adressänderung nicht betroffen.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) enthüllte am Dienstag mit ORF-Chef Roland Weißmann, dem ehemaligen ORF-Chef Alexander Wrabetz und Hietzings Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) das Straßenschild. Ludwig zeigte sich über die Umbenennung des Straßenabschnitts sichtlich erfreut. "Schon in meiner Kindheit haben mich seine Berichte begeistert", erinnerte er sich. Mit Kompetenz und Empathie habe Portisch komplexe politische Ereignisse erklärt. "Man musste ihm zuhören", so Ludwig und strich etwa dessen Fernsehserien "Österreich I" und "Österreich II" hervor: "Mit der Hugo-Portisch-Gasse schreibt sich ein Ehrenbürger von Wien nun endgültig in das räumliche Gedächtnis jener Stadt ein, die er einmal als seine Traumstadt bezeichnet hat."