ORF kündigt weitere "Weber & Breitfuß"-Specials für 2024 an

Nach dem TV-Comeback ihrer legendären "MA 2412"-Beamten Michael "Mike" Weber und Engelbert Breitfuß im Dezember vergangenen Jahres stehen Alfred Dorfer und Roland Düringer momentan neuerlich in ihren Paraderollen vor der Kamera. In Wien und Umgebung werden nach dem Rückkehr-Doppel zwei weitere Folgen mit den Titeln "In der Politik" und "Im Wald" gedreht, wie der ORF am Sonntag mitteilte. Die Ausstrahlung der Zugabe zur "Weber & Breitfuß"-Zugabe soll 2024 erfolgen.

Das Comeback im Dezember bescherte Dorfer und Düringer in ORF 1 hohe Einschaltquoten in Richtung der Eine-Million-Marke. Dementsprechend wäre es für ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz "einfach zu schade gewesen", die beiden Kultfiguren "im Ruhestand zu belassen". Das Drehbuch für die Weiterführung der eigentlich im Jahr 2002 eingestellten Serien "MA 2412" kommt erneut von Dorfer und Düringer. Erstmals an dem Stoff versucht sich der Regisseur Peter Payer. Gedreht werden die 45-Minuten-Sendungen laut ORF-Angaben noch bis Ende Juni. In weiteren Rollen werden u.a. Monica Weinzettl, Nina Proll oder Andrea Händler zu sehen sein.

In "In der Politik" müssen sich Weber und Breitfuß auf die Suche nach einem Akt machen, der den politischen Ambitionen des von Hary Prinz verkörperten Umweltstadtrat der Stadtregierung einen Strich durch die Rechnung machen könnte. "Im Wald" führt den auf einer Mountainbike-Tour befindlichen Weber und den Schwammerlsucher Breitfuß über Umwege zusammen in eine Hütte im Forst, wo sie Unterschlupf vor Dunkelheit und Unwetter suchen.