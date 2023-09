ORF feiert Erfolgsgeschichte von "Tom Turbo" mit Schwerpunkt

Bald ist es 30 Jahre her, dass "Tom Turbo" erstmals im Fernsehen zu sehen war. Am 17. September 1993 lief die erste Folge "Spuk im Museum" im ORF-Kinderprogramm. Seitdem löste der dem Schmieröl zugeneigte Fahrraddetektiv gemeinsam mit Mastermind Thomas Brezina und dem Fernsehpublikum 406 weitere Fälle. Der ORF nimmt das Jubiläum zum Anlass für einen kleinen Programmschwerpunkt samt Blick hinter die Kulissen.

Am Freitag, 8. September, ist Brezina zu Gast bei "Guten Morgen Österreich" auf ORF 2 und spricht über das Jubiläum. Dieses steht am selben Tag um 22.15 Uhr auf ORF 1 erneut im Zentrum, wenn die "Fernsehgeschichte(n): Thomas Brezina - 30 Jahre Tom Turbo" zu sehen sind. In der Produktion erfährt man etwa, warum Tom Turbo kein Pferd ist, wie viele Tricks er wirklich kann und wer hinter der Maske von Fritz Fantom steckt. Auch ehemalige Tom-Turbo-Kids, Tom Turbos Stimme Peter Faerber und Brezina selbst kommen zu Wort. Der Drahtesel höchstpersönlich gibt in einem Interview Auskunft über seine Wünsche und Träume sowie seine vermeintliche Schmierölsucht.