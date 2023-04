ORF-Digitalnovelle ging in Begutachtung

Die ORF-Gesetzesnovelle ist am Donnerstag von der Regierung in Begutachtung geschickt worden. Bis 25. Mai können dazu Stellungnahmen abgegeben werden. Aus dem Gesetzesentwurf geht hervor, dass der ORF einen millionenschweren Entfall des bisherigen Rechts auf Vorsteuerabzug vom Bund unter bestimmten Voraussetzungen kompensiert bekommt. Zudem soll die Kooperation mit Privaten etwa über die Bereitstellung eines Sendungskatalogs gestärkt werden.

Die wesentlichen Eckpunkte der geplanten ORF-Digitalnovelle haben Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und die Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer bereits am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. So darf der ORF künftig sowohl online-only als auch online-first produzieren, weiters wird es auf orf.at künftig 70 Prozent Bewegtbild und 30 Prozent Text geben, wobei die Textbeitragszahl pro Woche auf 350 beschränkt wird. Die gegenwärtige Sieben-Tage-Beschränkung für Abrufe in der TVthek wird je nach Inhalt auf einen längeren Zeitraum ausgedehnt.

Bereits länger bekannt ist, dass die derzeitige gerätegekoppelte GIS-Gebühr zu einem ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe umgewandelt wird. Pro Haushalt sind künftig 15,30 Euro pro Monat fällig, wobei bisherige Gebührenbefreiungen aufrecht bleiben, Nebenwohnsitze ausgenommen sind und eine Staffelung des ORF-Beitrags für Unternehmen in Kraft tritt.

Durch die Umstellung vom per GIS-Gebühr eingehobenen Programmentgelt auf den neuen ORF-Beitrag entfällt für den ORF das Recht zum Vorsteuerabzug. Dieser Verlust beträgt für den ORF in den Folgejahren zwischen 70 und 90 Mio. Euro, geht aus einer Folgenabschätzung zum Gesetzesentwurf hervor. Diese Summe soll vom Bund durch eine zeitlich befristete jährliche "Kompensation" an den ORF "neutralisiert" werden. Im Gegenzug soll der ORF Einsparungsmaßnahmen etwa im Personal- und Sachkostenbereich treffen. Zusätzlich erhält der ORF bis 2026 jährlich 10 Mio. Euro an Kompensationszahlungen für den Fortbestand des Radiosymphonieorchesters (RSO) und von ORF Sport +. Voraussetzung für die Kompensation ist etwa, dass mehr Breitensport im Hauptprogramm zu sehen ist.