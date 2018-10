ORF-Betriebsrat kritisiert türkis-blauen Zugriff auf ORF

ORF-Zentralbetriebsratsvorsitzender Gerhard Moser kritisiert den Zugriff der ÖVP-FPÖ-Regierung auf den öffentlich-rechtlichen ORF. "Es hat eine brutale Neuorganisation im Unternehmen gegeben, und es gibt sie nach wie vor", warnte Moser am Mittwoch gegenüber der APA. Viele ORF-Mitarbeiter seien deshalb verunsichert und entsetzt.

Mosers Kritik am freiheitlichen Stiftungsratsvorsitzenden Steger wies Jenewein ebenfalls zurück. Es sei sehr wohl Aufgabe eines Eigentümervertreters, ein Unternehmen kritisch zu begleiten. “Kein Unternehmen wird dadurch besser, dass man es zu Tode lobt. Deshalb ist der Angriff auf Steger mehr als entbehrlich.” Wenn der Betriebsrat den ORF nach vorne bringen möchte, sollte er sich lieber die völlig widersinnigen Überstundenregelungen in der Technik ansehen und die arbeitsrechtlichen Bedingungen im ORF an das 21. Jahrhundert anpassen, so Jenewein.