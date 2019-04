Ordnungswächter nach Handel mit Nazidevotionalien entlassen

Nach dem Bekanntwerden von Vorwürfen gegen einen Mitarbeiter der städtischen Ordnungswache, er habe in seiner Freizeit mit Nazidevotionalien auf einem Flohmarkt gehandelt, ist dieser entlassen worden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Die Auflösung der Ordnungswache lehnt Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) als Sicherheitsreferent jedoch ab.

Die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter, der auch für die freiheitliche Gewerkschaft AUF kandidiert haben soll, waren am Donnerstag bekannt geworden. Die Stadt leitete danach eine Prüfung ein. Dabei habe der Beschuldigte den Vorfall in einem persönlichen Gespräch mit den Vorgesetzten zugegeben. Danach habe die Stadt Wels umgehend die Entlassung ausgesprochen. Das Dienstverhältnis mit einer weiteren Mitarbeiterin der Ordnungswache, die in einem anonymen Schreiben an die Stadt Wels ebenfalls mit Vorwürfen konfrontiert wurde, werde aufgelöst, hieß es. “Extremismus hat in Wels keinen Platz – schon gar nicht bei den städtischen Mitarbeitern”, versicherte Kroiß.