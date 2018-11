Orban und Babis kritisierten EU-Kommission

Die Regierungschefs von Ungarn und Tschechien, Viktor Orban und Andrej Babis, haben bei einem Treffen am Freitag in Prag die EU-Kommission als politisches Organ kritisiert. Die neue Behörde, die nach den EU-Wahlen im Mai 2019 entsteht, sollte wieder mehr Hüterin der EU-Verträge sein, forderten Orban und Babis einhellig.

Den UNO-Migrationspakt kritisierte Orban als “fehlerhaftes Dokument”. Jene Länder, die den Pakt unterschreiben, würden ihre Bürger ernsten Risiken aussetzen, sagte Orban. Das Dokument erhöhe die Migration, statt sie zu reduzieren. Masseneinwanderung sei eine ernste Angelegenheit und Entscheidungsträger sollten die Meinung der Menschen nicht ignorieren, so Orban. Heute dürften Menschen in Europa nicht ihre Meinung sagen. “Wir in Mitteleuropa jedoch bleiben Demokraten”, sagte Orban. “Migration testet die demokratische Natur unserer politischen Systeme.”