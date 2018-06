Orban glaubt an "Bevölkerungsaustausch" in Europa

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban glaubt, dass die Flüchtlingsströme der letzten Jahre nach Europa das Werk von globalen Finanz- und Wirtschaftseliten gewesen sind. "In Europa geht ein Bevölkerungsaustausch vonstatten", sagte der rechtsnationale Politiker am Freitag im staatlichen Rundfunk.

“Zum Teil geschieht das deshalb, damit Spekulanten wie George Soros am Zugrunderichten des Kontinents viel Geld verdienen können,” fügte Orban an. “Bevölkerungsaustausch” ist eigentlich ein Kampfbegriff der extremen und populistischen Rechten in Europa. Auch die rechte Alternative für Deutschland (AfD) verwendet ihn immer wieder. Orbans Regierungspartei Fidesz gehört der konservativen Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei (EVP) an, zu der auch CDU und CSU gehören. Die Mitgliedschaft der Orban-Partei ist in der EVP zunehmend umstritten.