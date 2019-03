Orban erwägt Austritt seiner Fidesz-Partei aus der EVP

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat einen freiwilligen Austritt seiner rechtsgerichteten Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei (EVP) ins Spiel gebracht. Sollte seine Partei aus der konservativen europäischen Parteienfamilie ausscheiden, würde er zunächst mit Polens rechtsnationaler Regierungspartei PiS über eine Zusammenarbeit beraten, sagte Orban am Freitag in Budapest.

Der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl im Mai, Manfred Weber (CSU), reagierte betont kühl auf Orbans Worte. “Es ist seine Entscheidung”, sagte Weber am Rande eines Besuchs in Warschau. “Niemand ist gezwungen zu bleiben.” Fidesz sei “eingeladen”, wobei klar sein müsse, dass die EVP auf gemeinsamen Ideen und Werten basiere.

Orban unterhält gute Kontakte zu Polens Regierung. Am Sonntag wird er in Polen an einer Veranstaltung zum 20. Jahrestag der NATO-Osterweiterung zusammen mit dem polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki teilnehmen. Morawiecki wird am nächsten Freitag in Ungarn anlässlich des dortigen Nationalfeiertags sprechen.