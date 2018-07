Orban besuchte bei Israel-Besuch Klagemauer in Jerusalem

Zum Abschluss seiner Reise nach Israel hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am Freitag die Klagemauer in Jerusalem besucht. Orban, der einen schwarzen Hut auf dem Kopf trug, berührte die heiligste Stätte des Judentums mit der Hand und hielt mit geschlossenen Augen inne.

Die Klagemauer ist ein Überrest der Befestigung des im Jahr 70 n. Chr. von den Römern zerstörten zweiten Jerusalemer Tempels. Sie liegt am Fuße des Tempelbergs, auf dem einst der jüdische Tempel stand und heute die muslimischen Gebetsstätten Felsendom und Al-Aksa-Moschee.

Bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hatte Orban am Donnerstag gesagt, es gebe “null Toleranz” für Antisemitismus in Ungarn. Netanyahu bezeichnete Orban als “wahren Freund Israels”. Am Donnerstagabend trafen Orban und seine Ehefrau Aniko Levai Netanyahu und dessen Frau Sara zum Abendessen.