Orban bei Trump in Florida

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban besucht am Freitag den früheren US-Präsidenten Donald Trump in dessen Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Bei dem Treffen werde es um eine Stärkung der "diplomatischen und strategischen Verbindungen" beider Länder gehen, kündigte ein ungarischer Regierungssprecher an.

Die Rechtspopulisten Trump und Orban unterhalten seit Jahren freundschaftliche Beziehungen, während das Verhältnis des ungarischen Regierungschefs zu US-Präsident Joe Biden von Spannungen geprägt ist. Solche Spannungen gab es vor allem wegen des ungarischen Widerstands gegen den NATO-Beitritt Schwedens, den Budapest erst kürzlich aufgab. Trump will bei der Wahl im November gegen Biden antreten und steuert auf seine erneute Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu.