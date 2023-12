Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen

Die weltweite UN Kampagne „Orange the World“ findet jedes Jahr zwischen dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem Internationalen Menschenrechtstag, statt.

Die Hohenemser „Frauen-Kreativwerkstatt“ hatte sich die Sichtbarmachung der Farbe Orange als Ziel gesetzt, um sich klar gegen Gewalt an Frauen zu positionieren und die Auseinandersetzung mit der schwierigen Thematik zu fördern. Am Samstag, dem 25. November 2023, wurde die Kampagne von Vizebürgermeisterin, Patricia Tschallener offiziell gestartet. Die Frauen der Kreativwerkstatt konnten es kaum erwarten, die Stadt mit eigens angefertigten Materialien zu dekorieren.

Ein Dank gilt Dieter Heidegger, der die Räumlichkeiten in der Markstraße 20 zur Verfügung stellte. Ein weiterer großer Dank an Benjamin Meyer vom „Emsbach“. Dort durften die Damen die Fenster im zweiten Stock des Lokals orange verzieren. Für die in der Markstraße 4 ausgestellten Schaufensterpuppen, die sogar passend zur Kampagne gekleidet sind, geht ein herzlicher Dank an Susanne Bell. Die Räumlichkeiten bleiben während der kompletten „16 Tage gegen Gewalt“ geschmückt.