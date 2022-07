Opulentes "Der König und ich" in Mörbisch

Der Wettergott hat es mit den Seefestspielen gut gemeint: Blieb es während der Open-Air-Premiere von "Der König und ich" trocken, ergoss sich kurz darauf Platzregen über die Mörbischer Sommernacht. Vor der nassen Heimreise sah man am Donnerstag ein Musical, das in der Bühnengestaltung nicht mit Reizen geizte. Simon Eichenbergers Inszenierung um eine Engländerin am siamesischen Hof bleibt leicht verdaulich und unterhaltsam, leidet im zweiten Akt aber unter ihrer Länge.

Schnell gewinnt die verwitwete Lehrerin ihre Schüler lieb, was sie in einer deutschen Version von "Getting to Know You" mit musicalgetreuer heller und klarer Stimme besingt. Ihr Repertoire kann Jovanovic zeigen, wenn sie ihrer Wut über den chauvinistischen König in "Shall I Tell You What I Think of You?" freien Lauf lässt. Dann werden rauere, schrillere Töne angeschlagen; immer wieder fließen auch exotische Elemente in die Musik ein. Der König nimmt Annas Unterstützung im Umgang mit dem Westen schließlich an, will er sich doch der Behauptung, er sei ein Barbar, widersetzen. Zuvor muss jedoch einer der klügsten Dialoge des Stücks stattfinden: Hauptfrau Lady Thiang (Leah Delos Santos) weist Anna an, dem König Rat anzubieten, ohne das klar auszusprechen.