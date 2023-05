Optimale Zahnersatzversicherung für ein unbeschwertes Lächeln

Zahnersatz kann teuer werden – ob Brücke, Krone oder Implantat, wer einen festsitzenden Zahnersatz benötigt, muss oft mit hohen Mehrkosten rechnen.

Was spricht für eine private Zahnersatzversicherung?

Die gesetzliche Krankenversicherung sieht den festsitzenden Zahnersatz (z. B. Implantat, Krone, Brücke) in den meisten Fällen als Privatleistung an. Von einzelnen Sozialversicherungsträgern oder in Ausnahmefällen wird ausschließlich ein kleiner Zuschuss erstattet. Patienten ohne Zahnersatzversicherung müssen daher für durchgeführte Zahnersatzmaßnahmen oft sehr hohe Kosten tragen. Das beläuft sich gerne auf Beträge von mehreren Tausend Euro. Eine private Zahnersatzversicherung, wie z. B. die Zahnersatzversicherung unseres langjährigen Kooperationspartners ERGO, springt ein, wenn es teuer wird.