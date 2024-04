Oppositionsführer Sonko zum Premier im Senegal ernannt

Der bisherige Oppositionsführer Ousmane Sonko ist neuer Regierungschef im Senegal. Die Ernennung des 49-Jährigen wurde am Dienstagabend im senegalesischen Staatsfernsehen bekanntgegeben. Sonko war selbst von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen gewesen und gilt als Mentor des neuen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye. Sonko und Faye waren erst Mitte März aus der Haft entlassen worden.

"Mir ist das große Vertrauen bewusst, dass (Präsident) Faye in mich setzt", sagte der vor allem bei der Jugend beliebte Sonko am Abend. Er wolle in Kürze seine Regierung vorstellen.