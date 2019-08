Oppositionsführerin Sharif in Pakistan festgenommen

Die pakistanische Oppositionsführerin Maryam Sharif ist nach Korruptionsvorwürfen erneut festgenommen worden. Das bestätigten Mitarbeiter ihrer Partei Pakistanische Muslim-Liga (PML-N) am Donnerstag.

Sharif sei in einem Gefängnis in der östlichen Stadt Lahore in Gewahrsam genommen worden, als sie ihren Vater Nawaz Sharif besuchen wollte, sagte ein Behördenvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Der langjährige Ministerpräsident Nawaz Sharif verbüßt seit Dezember eine siebenjährige Haftstrafe wegen Korruption.