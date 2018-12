Opposition setzt bei Pädagogikpaket auf Hearing im Ausschuss

Mit einem Experten-Hearing im Unterrichtsausschuss des Nationalrats wollen die Oppositionsparteien am Mittwoch Änderungen beim Pädagogik-Paket der Regierung herbeiführen. Beschlossen werden soll das Gesetz bereits in der Dezember-Session des Nationalrats ab 11.Dezember.

Eckpunkte des Gesetzesvorhabens: An den Volksschulen werden ab 2019/20 ab dem zweiten Semester der 2. Klasse wieder verpflichtend Ziffernnoten eingeführt – gleichzeitig wird aber in allen Klassen zumindest zusätzlich alternativ mit Kompetenzrastern beurteilt. Außerdem können Schüler grundsätzlich ab der zweiten Klasse wieder sitzenbleiben. Außerdem werden alle Eltern zu Bewertungsgesprächen über Leistungsstärken und Leistungsstand eingeladen (bisher nur bei alternativer Beurteilung), bei Bedarf können Schüler auch zu Förderunterricht verpflichtet werden.

An den NMS soll es ab der sechsten Schulstufe (2. Klasse) zwei unterschiedliche Leistungsniveaus (“Standard” und “Standard-AHS”) geben. Diese lösen die bisher ab der siebenten Schulstufe bestehende Differenzierung in “grundlegende Allgemeinbildung” und “vertiefende Allgemeinbildung” ab. Die siebenteilige NMS-Notenskala wird zwar abgeschafft, an ihre Stelle treten zwei vom System her ähnliche, einander überlappende je fünfteilige Skalen. Schulautonom erhalten die NMS auch die Möglichkeit, zur Leistungsdifferenzierung ab der sechsten Schulstufe in Deutsch, Mathe und Englisch dauerhafte Gruppen einzurichten.