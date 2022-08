Opposition kritisiert hohe Kosten für Corona-Hilfen

FPÖ und NEOS kritisieren die hohen Ausgaben für die heimischen Corona-Wirtschaftshilfen. Wie das ORF-Wirtschaftsmagazin "ECO" am Donnerstagabend berichtete, gab Österreich 2020 pro Kopf 1.475 Euro für Coronahilfen aus und war damit europäischer Spitzenreiter. Der EU-Schnitt lag demnach bei 325 Euro. Im Finanzministerium verteidigt man die Ausgaben mit Verweis auf eine geringe Arbeitslosigkeit und bessere Wachstumsprognosen.

"Die aktuellen Wirtschaftsdaten zeigen, dass die umfassenden Hilfspakete der richtige Weg waren", heißt es in einem Statement von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). "Wir sind mit einem höher prognostizierten Wirtschaftswachstum als die allermeisten EU-Länder aus der Gesundheitskrise gestartet und auch die Arbeitslosigkeit ist seit langem weit unter Vorkrisenniveau."

Die FPÖ ortet dagegen ein Totalversagen der Wirtschaftspolitik. "Trotz der hohen pro Kopf-Auszahlungen haben wir in Österreich weitaus schlechtere Wirtschaftszahlen als andere Länder", so der FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer in einer Aussendung.