Opposition: Köstinger umgeht bei Agrarförderung Parlament

SPÖ, FPÖ und NEOS haben am Donnerstag Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vorgeworfen, das Parlament zu umgehen. Die Ministerin habe offensichtlich nicht vor, dem Nationalrat ein GAP-Grundsätzegesetz zur Beratung und Beschlussfassung zuzuleiten, so die Kritik der Opposition.

Zur Erklärung: Das Gesetz muss im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU definieren, was der jeweilige Staat mit den Agrarfördermitteln bis 2027 versucht zu erreichen. Dabei geht es hierzulande jährlich um 2,2 Mrd. Euro an Steuergeld, so die Opposition.