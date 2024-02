"Oppenheimer" räumt bei britischen BAFTA-Filmpreisen ab

Der Brite Christopher Nolan hat mit seiner Film-Biografie "Oppenheimer" bei der Verleihung der britischen BAFTA-Filmpreise abgeräumt: Neben dem Preis für die beste Regie gewann "Oppenheimer" bei der Preisverleihung am Sonntagabend in London auch in der Königskategorie des besten Films; insgesamt erhielt "Oppenheimer" sieben BAFTAs.

Mit dem Preis als bester Hauptdarsteller wurde Cillian Murphy ausgezeichnet, der in "Oppenheimer" den als Vater der Atombombe geltenden US-Physiker Robert Oppenheimer verkörpert.

Als beste Hauptdarstellerin wurde Emma Stone für ihre Rolle als von einem wahnsinnigen Wissenschafter wieder zum Leben erweckte und mit dem Hirn eines Fötus ausgestattete Leiche in "Poor Things" geehrt. Sie schlug unter anderem die Deutsche Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls") und "Barbie"-Darstellerin Margot Robbie aus dem Feld.