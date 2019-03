Opferzahl nach schweren Überschwemmungen im Iran gestiegen

Bei schweren Überschwemmungen infolge ungewöhnlich heftigen Regens sind im Iran jüngsten Angaben zufolge mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden. Allein aus der Stadt Schiras im Süden des Landes meldeten die Behörden am Dienstag 19 Tote. Betroffen sind demnach 20 der 31 Provinzen des Landes.

Vergangene Woche hatte es bereits großflächige Überschwemmungen in den nordöstlichen Provinzen Golestan und Masandaran gegeben. Wieviele Menschen dort ums Leben kamen, war am Dienstag weiter offen. Seitdem wurden zahlreiche Provinzen im Westen und Südwesten von heftigen Regenfällen heimgesucht. In einigen Gebieten fiel binnen 24 Stunden so viel Regen wie normalerweise in einem halben Jahr.