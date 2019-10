Opfer von Messerattacke in Gmunden belastet Ex-Mann

Nach der Messerattacke auf eine 35-Jährige am Mittwoch im Stadtgebiet von Gmunden ist ihr 42-jähriger Ex-Mann ins Gefängnis eingeliefert worden. Er wurde vom Opfer, das trotz seiner schweren Verletzungen inzwischen befragt werden konnte, schwer belastet. Die Staatsanwaltschaft Wels beantragte U-Haft, gab deren Sprecherin Silke Enzlmüller auf APA-Anfrage am Freitag bekannt.

Dem steht die Aussage der Frau entgegen. Demnach habe sie in der Beziehung von Anfang unter tätlicher Gewalt gelitten. Deshalb habe sie im Herbst des vergangenen Jahres die Scheidung betrieben, heuer ist sie erfolgt. Ihr Ex-Mann habe sie daraufhin mit dem Umbringen bedroht, das habe sie aber nicht ernst genommen. Am Mittwoch sei sie dem 42-Jährigen auf dem Weg zu ihrer Arbeit begegnet - sie vermutet, dass er ihr aufgelauert habe. Jedenfalls habe er Handschuhe angezogen, ein Messer gezückt, sie an den Haaren gepackt und gesagt: "Ich bringe dich jetzt um". Dann seien sie über eine Böschung gefallen. Als sie am Boden lagen, habe er auf sie eingestochen, bis er von einem Zeugen verjagt wurde.