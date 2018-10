Opernsängerin Montserrat Caballe gestorben

Sie galt als die letzte große Diva der Opernwelt: Montserrat Caballé. Die Sopranistin war eine imposante Erscheinung und hatte viel Charisma. Heute, Samstag, ist sie 85-jährig in einem Krankenhaus ihrer Geburtsstadt Barcelona gestorben. Die Opernwelt trauert. "Eine große Botschafterin unseres Landes ist gestorben", so Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez auf Twitter.

Im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere kam sie auf mehr als 4.000 Auftritte und etwa 90 verschiedene Rollen – sie dürfte damit eine der aktivsten Sängerin der Operngeschichte gewesen sein. Ihre Auftritte führten sie auch immer wieder nach Österreich, 2007 war ihr der Titel der “Österreichischen Kammersängerin” verliehen worden. An der Wiener Staatsoper hatte Caballé ihren ersten Auftritt am 28. Februar 1959 als Donna Elvira in Mozarts “Don Giovanni”. Es folgten zahlreiche Partien, darunter die der Salome, Elisabeth (“Don Carlo”), Tosca oder Leonora (“La Forza del Destino”).

Mitte der 1950er Jahre zog die Familie wegen der Geldprobleme als Gastarbeiter in die Schweiz. In Basel feierte die Sängerin 1956 ihr offizielles Debüt. Von 1959 bis 1962 war sie in Bremen engagiert. Nach Aufnahme mehrerer Platten wuchs ihre Fangemeinde rapide. Den internationalen Durchbruch schaffte Caballé 1965 in der Titelrolle von Donizettis “Lucrezia Borgia” in der Carnegie Hall in New York – als Ersatzbesetzung. Sie wurde so begeistert gefeiert, dass die Metropolitan Opera sie verpflichtete.