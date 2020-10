Sprach-Prüflinge erschlichen Sozialleistungen für Dritte

Sieben Männer und Frauen mit nigerianischen Wurzeln sind in Graz mit ihrem Ring für Sozialleistungsbetrug und falschen Sprach-Prüfungen aufgeflogen. Dienstagfrüh durchsuchten rund 70 steirische Beamte fünf Wohnungen und nahmen vier der Verdächtigen fest. Sie hatten sich bei Prüfungen mit gefälschten Reisepässen als Dritte ausgegeben und so gegen Entgelt für diese Zertifikate erhalten. Damit wiederum erwarben die "Kunden" Sozialleistungen und sogar Staatsbürgerschaften.

Die Operation "Sudoku" - eine Zusammensetzung aus den Worten Soko für Sonderkommission und Dokumente - ging am Dienstag ab 4.30 Uhr an fünf Grazer Standorten zeitgleich über die Bühne. Beamte verschiedener Einheiten - darunter auch Diensthundeführer und IT-Spezialisten - durchsuchten fünf Wohnungen und stellten zahlreiche Dokumente sicher. Diese müssen nun in den kommenden Monaten ausgewertet werden, schilderte Einsatzleiter Chefinspektor Thomas Huber bei der Pressekonferenz in Graz, wenige Stunden nach den Festnahmen. Er sprach von einem "würdigen Abschluss" der polizeilichen Ermittlungen, die rund ein Jahr lang gedauert hatten.