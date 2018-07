„Oper muss sich öffnen, hier tut sie es und das finde ich super“

Carmen auf dem See

Es mag der Titel sein, es mag das Bühnenbild sein, es mögen die Produktionen der letzten Jahrzehnte sein, die den Ruf der Bregenzer Festspiele festigten, Musiktheater für alle in einem einzigartigen Rahmen zu bieten, jedenfalls war „Carmen“, die Produktion auf dem See in der Premierensaison im vergangenen Jahr schon vor dem Start ausverkauft. Zum wirtschaftlichen Erfolg kam der künstlerische, die Umsetzung stieß allgemein auf Anerkennung.

Die in die Höhe geworfenen Spielkarten, mit denen Bühnenbildnerin Es Devlin einen entscheidenden Moment der Handlung von Bizets Oper „Carmen“ festhält und auf denen Motive sichtbar wurden, die die Geschichte verdeutlichen, hat nicht von den eigentlichen Figuren, von den Sängern abgelenkt. Im Gegenteil, am Ende richtet sich der Fokus auf zwei Menschen, die nicht weit weg scheinen, sondern als Täter und Opfer durchaus präsent sind. Die Spielkarten haben wir hier auf dieser Seite verwendet, um an vergangene Seebühnenproduktionen zu erinnern. Rund 200.000 Zuschauer vereinen die Aufführungen Sommer für Sommer in Bregenz. In der Musiktheaterszene sprechen Verantwortliche davon, dass die Oper für alle da sein soll, dass sie sich öffnen müsse, erklärte Kasper Holten, der „Carmen“ auf dem See inszeniert hat: „Hier tut sie es und das finde ich super.“