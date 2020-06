Oper Leipzig hält an Katharina Wagners "Lohengrin" fest

Die Oper Leipzig hält trotz der Erkrankung der Bayreuther Festspiel-Chefin Katharina Wagner an ihrer Inszenierung des "Lohengrin" fest. Offen ist allerdings - auch wegen der Corona-Schwierigkeiten - der Termin.

"Wir sagen nicht, dass es den 'Lohengrin' nicht geben wird", sagte Opernsprecherin Patricia Grünzweig am Montag. Aber ob es bei der geplanten Premiere am 7. November bleibe, könne derzeit einfach nicht gesagt werden. Katharina Wagner, die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner, ist längerfristig erkrankt. Zudem müsse wegen der Coronakrise der komplette Spielplan für 2020/21 "neu gedacht" werden.

Der "Lohengrin" ist eine Kooperation mit dem Theater Liceu in Barcelona. Die dort am 19. März geplante Premiere musste wegen der Ausbreitung des Coronavirus sehr kurzfristig abgesagt werden, wenig später wurde die Inszenierung in Spanien komplett gestrichen. Leipzig wäre damit der Ort, an dem sie erstmals aufgeführt würde.