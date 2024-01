Oper!-Awards in 20 Kategorien verliehen

Ein Reigen prominenter Namen der Opernwelt wurde am Montagabend in Amsterdam mit höheren Weihen versehen: Die "Oper!"-Awards wurden in der Nationale Opera der Grachtenstadt in zahlreichen Kategorien verliehen. Das renommierte Haus wurde bereits vorab zum Opernhaus des Jahres gekürt. Freuen konnten sich am Abend unter anderem die Salzburger Festspiele, schließlich wurde Simon Stones Inszenierung der "Greek Passion" beim Festival zur besten Aufführung 2023 gewählt.

Als beste Sängerin wurde die albanische Sopranistin Ermonela Jaho gewürdigt, während der US-Tenor Michael Spyres bei den Männern triumphierte. Die französische Sängerin und Maestra Nathalie Stutzmann wurde zur besten Dirigentin gekürt, während das Orchester der Mailänder Scala den Titel als bestes Orchester für sich beanspruchen konnte. Zur besten Regisseurin wurde die soeben am MusikTheater an der Wien mit ihrer "Candide"-Interpretation reüssierende Lydia Steier ausgerufen. Der aus Innsbruck stammende Bühnenbildner Paul Zoller wurde als Primus seiner Zunft gewürdigt, während das unter Leitung des österreichischen Countertenors Max Emanuel Cenčić stehende Festival Bayreuth Baroque in der Sparte Festspiele triumphierte. Und schließlich ging der Ehrenpreis für das Lebenswerk an die legendäre Wagner-Sängerin Waltraud Meier.

Dabei finden sich bei den 2019 vom gleichnamigen Fachmagazin initiierten "Oper!"-Awards traditionell nicht nur glückliche Gesichter, wird unter den 20 Preiskategorien auch der Antipreis des "Größten Ärgernisses" vergeben. Dieser ging heuer an die "programmatische Mutlosigkeit mancher Opernhäuser", so Ulrich Ruhnke, als Juryvorsitzender der Oper!-Awards: "Musiktheater sind subventionierte Schutzräume, die auch mal über die Stränge schlagen dürfen. Die politisch unkorrekt sein können. Die Finger in Wunden legen. Die unbequeme Wahrheiten sagen sollen. Die nicht nur kommerziellen Leitlinien folgen müssen."

