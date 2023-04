OPEC warnt vor Unterversorgung mit Rohöl

Nach Einschätzung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) läuft der Ölmarkt mit der angekündigten Kürzung der Fördermenge durch Länder des Ölverbunds OPEC+ auf eine kräftige Unterversorgung mit Rohöl zu. Ende des Jahres könnten die Weltmärkte um etwa 2 Mio. Barrel (je 159 Liter) pro Tag unterversorgt sein, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht des Kartells hervorgeht.

Anfang April hatte eine Reihe von Staaten der Produktionsallianz OPEC+, in der die OPEC-Mitglieder mit anderen Förderstaaten wie Russland kooperieren, völlig überraschend eine Senkung der Fördermenge ab Mai angekündigt. Russland will ebenfalls einen Anteil an der Förderkürzung leisten. Hierzu soll eine bestehende Kürzung bis Jahresende verlängert werden. Mit der Maßnahme sollen die Ölpreise gestützt werden.