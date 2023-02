OPEC leicht optimistisch für die Ölnachfrage

Die weltweite Ölnachfrage werde heuer leicht steigen, prognostiziert die OPEC in ihrem aktuellen Ölmarktbericht. Entsprechend erhöhte die Organisation erdölexportierender Länder die bisherige Nachfrageprognose für 2023 um 0,1 Millionen Barrel (Fass zu je 159 Liter) auf nunmehr ein Plus von 2,3 Millionen Barrel pro Tag (mb/d). Der Großteil des Wachstums entfalle auf Nicht-OECD-Länder.

Bereits zu Jahresbeginn stiegen die Raffineriemargen deutlich an. Insbesondere im Atlantikbecken seien beträchtliche Margensteigerungen zu verzeichnen gewesen, die durch einen Anstieg der Benzinpreise unterstützt worden seien. Rückläufige Kerosin-Lagerbestände trieben den Preisunterschied in die Höhe. In Europa stützten robuste Benzinexporte in die USA sowie ein stärkeres Kaufinteresse in der Region vor den am 5. Februar verhängten Sanktionen gegen russische Produkte den Markt.