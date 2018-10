Opa rettete Enkel aus Würgegriff eines Pythons in Australien

Ein 22 Monate alter Bub in Australien ist in letzter Minute von seinem Großvater aus dem Würgegriff eines Pythons gerettet worden. Nach einem Bericht des Senders ABC hatte der Bub mit seiner Schwester im Garten des Familiengrundstücks in Julatten im Norden des Bundeslandes Queensland gespielt, als sich die vier Meter lange Würgeschlange in seinen Körper verbiss und ihn zu erdrücken begann.

Mit vereinten Kräften versuchten Mutter und Großvater zunächst erfolglos, das Reptil von seinem Opfer zu lösen. Erst als der Opa das Messer zückte und den Kopf der Schlange abtrennte, konnte der Bub befreit werden.