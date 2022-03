Oö. Zahnärzte wegen Körperverletzung bzw. Betrug angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat nach mehr als zweijährigen Ermittlungen Anklage gegen zwei Zahnärzte - ein Brüderpaar - erhoben: Es geht um die Vorwürfe des schweren gewerbsmäßigen Betrugs und grob fahrlässiger bzw. schwerer Körperverletzung. Es soll 191 Opfer geben, bestätigte eine Gerichtssprecherin einen Bericht im "Oö. Volksblatt" (Donnerstag-Ausgabe).

Der Erstangeklagte wird verdächtigt, die damaligen Gebietskrankenkassen von OÖ und NÖ sowie Patienten um insgesamt rund 300.000 Euro betrogen zu haben. Er soll Leistungen verrechnet haben, die er entweder überhaupt nicht oder nicht wie angegeben durchgeführt hatte. Der Zahnmediziner habe laut Anklageschrift 150 Patienten hochwertige Kronen zugesagt, die jedoch nur Kunststoff-Provisorien waren. In 46 Fällen stellte er offenbar Behandlungen in Rechnung, die er nie durchgeführt hatte. 25 Patienten sollen physisch zu Schaden gekommen sei: In elf Fällen lautet die Anklage "nur" auf grob fahrlässige Körperverletzung, in 14 kommen noch schwere körperliche Folgen dazu.