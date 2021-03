Kein Urteil im Vergewaltigungsprozess gegen oö. Politiker

Der Vergewaltigungsprozess gegen einen oberösterreichischen ÖVP-Landtagsabgeordneten ist am Donnerstag auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Es soll noch ein Gutachten eingeholt werden, zudem werden weitere Zeugen geladen. Auch das mutmaßliche Opfer soll erneut vernommen werden. Im Prozess hatte es am Donnerstag eine spektakuläre Zeugenaussage gegeben: Offenbar fand ein Treffen von Zeugen der Verteidigung im Vorfeld der Verhandlung beim Rechtsanwalt des Angeklagten statt.

Für die Beweisführung hat die Verteidigung ein detailliertes Zeitprotokoll erstellt, wonach der Politiker die Taten nicht begangen haben könne. So sei er zu einem angeblichen Tatzeitpunkt auf Urlaub gewesen. In der vorhergehenden Verhandlung hatte der Ortschef angeboten, sein altes Handy zur Verfügung zu stellen, um die Geodaten auszulesen. Nun stellte sich aber heraus, dass das Telefon bereits entsorgt worden ist.

"Das heißt, wir haben eine mehrmonatige Verfahrensverzögerung", meinte der Politiker dazu. Für ihn geht es um den Verbleib im Landtag und wohl auch eine mögliche Wiederkandidatur bzw. seine weitere politische Karriere. "Die politische Karriere sollte Ihnen an zweiter Stelle stehen", konterte der Richter, "denn wenn es so ist, wie Sie gesagt haben, ist das ein perfektes Alibi". Im Falle eines Schuldspruchs gehe es hingegen um "fünf Jahre plus". "Mein Ziel ist es aufzuklären", so der Vorsitzende. Der Politiker willigte daraufhin ein, seine Zugangsdaten zur Verfügung zu stellen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll zudem das mutmaßliche Opfer erneut einvernommen werden, auch die Psychotherapeuten der Frau, die nach wie vor im Krankenstand ist, werden geladen.