Oö. ÖVP-Wahlkampfstart mit Hilfe von Kurz und Riess

Die oberösterreichische ÖVP startet heute, Donnerstag, als letzte der Parteien in die Intensivphase des Landtagswahlkampfs. Rund 2.500 Personen werden bei der Auftaktveranstaltung im Linzer Design Center erwartet. Spitzenkandidat LH Thomas Stelzer bekommt Unterstützung von Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, der in die Landeshauptstadt kommen wird, und der ehemaligen FP-Vizekanzlerin Susanne Riess, die für ein Videostatement zugeschaltet wird.

Die Zusammenarbeit mit den Blauen funktionierte weitgehend friktionsfrei, Stelzer betont gerne, dass die blaue Landespartei von anderen Personen getragen werde als die Bundes-FPÖ. Der LH lässt sich aber nicht in die Karten blicken, ob er die Koalition fortsetzen oder wohin er sich anderenfalls wenden will. Im Vorfeld des Urnengangs am 26. September setzt die Volkspartei ganz auf den Landeshauptmann-Bonus. Etwas Kante zeigt man in der Integrationspolitik, ansonsten ist der Wahlkampf - nicht nur - der ÖVP eher unaufgeregt.