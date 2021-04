Oö. Modell der Dualen Akademie wird bundesweit ausgerollt

Das Modell der Dualen Akademie der Wirtschaftskammer Oberösterreich wird ab Herbst 2022 bundesweit ausgerollt. Die Ausbildung, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll, werde in den Berufsbildern Mechatronik, Applikationsentwicklung/Coding, Elektrotechnik und Speditionskaufmann/-frau angeboten, kündigten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), die oö. WK-Präsidentin Doris Hummer und die stv. WKO-Generalsekretärin Mariana Kühnel an.

Die bezahlten Trainee-Programme, die in Oberösterreich derzeit vom AMS gefördert werden, dauern zwei bis drei Jahre und enden mit einer Lehrabschlussprüfung zum "DA Professional". Das dreiteilige System sieht rund 70 Prozent der Ausbildungszeit in einem Betrieb, 20 Prozent in eigens für die Akademie geschaffenen Berufsschulklassen und 10 Prozent in weiteren Bildungseinrichtungen wie beispielsweise Fachhochschulen vor. Derzeit gebe es 180 aktive Trainees, so Hummer in einer Pressekonferenz am Donnerstag in Linz. Künftig will man 1.000 junge Menschen ausbilden. Das Angebot richtet sich vor allem an Maturanten und Studienabbrecher.