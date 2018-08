Oö. Kindergartengebühr: Geschätzte 20 Prozent Abmeldungen

Der oberösterreichische Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer geht im "Kurier"-Gespräch davon aus, dass nach Wiedereinführung der Gebühren rund 20 Prozent der Kinder vom Nachmittagskindergarten abgemeldet wurden. Die Bundesregierung kritisiert er für "weltfremde" Vorgaben in Sachen Kinderbetreuung und die Einstellung: "Wir machen etwas, aber finanzieren sollen es die anderen."

Laut Land dürften den Gemeinden 13 bis 15 Mio. Euro durch die Förderkürzung entgehen. Laut Hingsamer kommen bei den Kommunen gar 18 Mio. Euro weniger an. Die Elternbeiträge würden hingegen nur zwölf Mio. Euro einbringen, rechnete er im “Kurier”-Interview vor. “Das ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden, aber der Großteil hat Verluste.” Was die aus den Gebühren resultierenden Abmeldungen betrifft, seien noch nicht alle Zahlen am Tisch, aber: “Es sind rund 20 Prozent der Nachmittagsbetreuung, also rund 3.000 bis 3.500 Kinder.”